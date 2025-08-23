Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales du CHAN 2025 en venant à bout de l’Ouganda, pays hôte, ce samedi. Longtemps dominés par les Cranes, les Lions Locaux ont fait preuve de réalisme et de caractère pour s’imposer et poursuivre leur aventure dans la compétition.

La première période a été marquée par une maîtrise territoriale de l’Ouganda qui a multiplié les incursions dans la surface sénégalaise et obtenu plusieurs corners successifs. Marc Phillips Arona Diouf, le gardien sénégalais, a été mis à contribution à de nombreuses reprises, répondant présent face aux tentatives adverses. Le Sénégal, souvent acculé, a montré une discipline défensive remarquable pour atteindre la pause sans encaisser de but malgré huit tirs subis contre seulement trois en sa faveur.

Au retour des vestiaires, Souleymane Diallo a procédé à des changements importants avec l’entrée de Koita et de Vieux Cissé à la place d’Abass Badji et de Gomis en attaque, ainsi que celle d’Issa Kane au milieu pour remplacer Fonseca, en difficulté. Ces ajustements ont apporté plus de densité et de mobilité au jeu sénégalais. Pourtant, ce sont encore les Ougandais qui ont démarré le plus fort, enchaînant les offensives et profitant des coups de pied arrêtés pour inquiéter la défense des Lions.

C’est finalement contre le cours du jeu que le Sénégal a ouvert le score à la 62ᵉ minute. Sur une contre-attaque parfaitement menée, Libasse Guye a adressé un centre précis au second poteau pour Omar Ba qui a conclu d’une reprise imparable. Une réalisation qui a fait basculer le match et refroidi le stade acquis à la cause des Cranes.

Portés par cet avantage, les Sénégalais ont ensuite pris l’ascendant psychologique. Koita s’est montré très remuant sur le front de l’attaque et Vieux Cissé a su conserver le ballon pour faire remonter le bloc. Les Lions Locaux ont enchaîné plusieurs séquences offensives intéressantes sans toutefois se montrer tranchants dans le dernier geste. L’Ouganda a eu une occasion d’égaliser sur un corner mal négocié par le portier sénégalais, mais la reprise n’a pas trouvé le cadre. Les Cranes ont alors tenté le tout pour le tout, mais la défense sénégalaise a tenu jusqu’au bout. Au terme d’un match éprouvant, le Sénégal s’impose et valide son ticket pour les demi-finales. Les champions en titre affronteront le Maroc pour une place en finale.

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