À la mi-temps, le Sénégal résiste à la domination ougandaise et tient le score à 0-0 malgré une nette supériorité des Cranes dans le jeu et les occasions.

Le Sénégal et l’Ouganda se quittent à la pause sur le socre nul et vierge. Les Ougandais, l’un des pays hôtes, dominent largement le milieu de terrain et se montrent les plus dangereux, totalisant huit tirs, contre seulement trois pour le Sénégal. Malgré cette domination, les hommes de Souleymane Diallo font preuve d’une grande solidité défensive. Le Sénégal subit la pression des Cranes, mais sa défense reste bien organisée et repousse efficacement les tentatives adverses.

Pour espérer prendre l’avantage en seconde période, le Sénégal devra améliorer sa coordination offensive et saisir chaque opportunité face à une équipe ougandaise portée par son public.

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