À l’occasion du quart de finale du CHAN 2025, les Lions Locaux du Sénégal affronteront l’Ouganda ce samedi au Mandela National Stadium de Namboole. Pour ce match décisif, le sélectionneur Souleymane Diallo a apporté quelques ajustements à son équipe.

Le capitaine Baye Assane Ciss fait son retour dans le onze de départ. Au milieu de terrain, Bonaventure Fonseca fait sa première titularisation dans cette compétition, remplaçant Mbaye Yaya Ly, suspendu pour cette rencontre. En attaque, Pape Abasse Badji est reconduit aux côtés de Christian Gomis, formant le duo chargé de conclure les actions créées depuis les côtés et le milieu de terrain. Le reste du onze reste inchangé, avec Marc Philips Diouf dans les buts, et Seyni Mbaye Ndiaye, Daouda Ba et J. Layousse Samb en défense centrale. Le milieu de terrain est complété par Moussa Cissé, assurant la sentinelle, ainsi que Libasse Gueye et Oumar Ba, pour l’amplitude et le soutien offensif.

Voici le onze officiel du Sénégal contre l’Ouganda :

Gardien : Marc Philips Diouf (n°16)

Défenseurs : Baye Assane Ciss (CAP, n°15), Seyni Mbaye Ndiaye (n°2), Daouda Ba (n°22), J. Layousse Samb (n°13)

Milieux : Moussa Cissé (n°6), Bonaventure Fonseca (n°8), Pape Abasse Badji (n°24)

Attaquants : Libasse Gueye (n°7), Christian Gomis (n°9), Oumar Ba (n°11)

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