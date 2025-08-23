Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) entre dans une phase décisive ce samedi 23 août 2025 avec l’un des derniers quarts de finale opposant le Sénégal à l’Ouganda. La rencontre est programmée à 14h GMT au Mandela National Stadium de Namboole, antre bouillant des Cranes, l’un des pays hôtes du tournoi.

Le Sénégal, tenant du titre, a validé sa qualification après un parcours solide en phase de groupes, ponctué notamment par une victoire précieuse contre le Nigeria. Deuxième de sa poule, la sélection dirigée par Souleymane Diallo s’avance désormais vers un véritable test de maturité. En face, l’Ouganda a terminé leader de son groupe, malgré un démarrage compliqué marqué par une lourde défaite inaugurale face à l’Algérie (3-0). Les Cranes ont ensuite trouvé les ressources pour redresser la barre, jusqu’à décrocher un nul spectaculaire contre l’Afrique du Sud (3-3) lors de leur dernier match, après avoir été menés 3-1. Ce sursaut leur a permis de s’emparer de la première place et de confirmer leur statut d’adversaire redoutable.

Pour les Lions Locaux, l’enjeu dépasse largement le simple objectif sportif. Après l’élimination précoce des sélections U17 et U20, toutes deux sorties en quarts lors de la défense de leur titre continental, et celle des l’equipe A en huitiemes de finale le Sénégal mise désormais sur ses locaux pour sauver l’honneur. Ils portent à eux seuls l’espoir d’un pays qui refuse de voir s’arrêter son règne africain dans toutes les catégories. « C’est une équipe toute neuve. Elle a décidé d’écrire sa propre histoire. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, et pour cela il faudra bien sûr passer le cap de l’Ouganda », a déclaré Souleymane Diallo en conférence de presse.

Au-delà de l’adversité, le sélectionneur sénégalais sait que l’un des défis majeurs sera la gestion de la fraîcheur après une phase de groupes exigeante : « Nous avons un staff expérimenté dans la gestion de la performance sportive. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie, mais le staff technique et médical a travaillé pour remettre les garçons en forme. Nous serons très exigeants tant en phase offensive qu’en phase défensive. Inch’Allah, nous allons être prêts pour affronter l’Ouganda. » L’absence de Mbaye Yaya Ly, expulsé contre le Soudan, complique la tâche. Mais le technicien sénégalais reste confiant dans la capacité de son groupe à pallier ce manque grâce à la profondeur de son effectif. Le vainqueur de ce duel croisera en demi-finale le Maroc, double vainqueur de l’épreuve et tombeur de la Tanzanie, autre pays hôte.

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