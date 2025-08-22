La course aux demi-finales du CHAN 2025 se précise. Après la qualification de Madagascar aux dépens du Kenya, c’est le Maroc qui valide son ticket pour le dernier carré de la compétition après son succès face à la Tanzanie.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-0 face aux Taïfa Stars, l’une des équipes hôtes, en quarts de finale, éliminant ainsi la Tanzanie, tout comme le Kenya plus tôt dans la journée.

Malgré une solide opposition de la Tanzanie, qui s’est créée plusieurs occasions, le Maroc a fait la différence grâce à Oussama Lamiloui. Le numéro 9 marocain a inscrit l’unique but de la rencontre à la 65ᵉ minute, d’un plat du pied précis, laissant le gardien tanzanien Al Harrar impuissant. Dans le temps additionnel, une frappe de Souane Amine a été repoussée par la défense tanzanienne, empêchant le doublé marocain. Double vainqueur de cette compétition, le Maroc attend désormais de connaître son adversaire, qui sera le vainqueur du match entre le Sénégal et l’Ouganda.

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