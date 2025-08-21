À peine arrivé au RC Strasbourg cet été en provenance de Zulte Waregem, Pape Demba Diop pourrait déjà être prêté. Le jeune milieu défensif sénégalais de 21 ans, transféré pour 7,5 millions d’euros, ne ferait pas partie des plans immédiats de l’entraîneur Liam Rosenior pour la saison de Ligue 1.

Strasbourg envisage un prêt sans option d’achat pour permettre au milieu de terrain de gagner du temps de jeu et de continuer sa progression. Le Havre AC, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, est intéressé, mais doit d’abord libérer une place dans son effectif.

Révélé au Diambars FC, Ppae Demba Diop a ensuite joué à Zulte Waregem, où il s’est imposé malgré la relégation du club. Ses performances et son statut de meilleur buteur à la CAN U20 ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont Strasbourg. Pour le club alsacien, ce prêt s’inscrit dans une stratégie de développement des jeunes joueurs avant de les intégrer pleinement dans l’équipe première. Pape Demba Diop devrait ainsi accumuler de l’expérience avant de revenir prêt à jouer en Ligue 1.

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