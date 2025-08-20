Grosse révélation de la saison de Ligue 1, Lamine Bèye file vers le championnat portugais. Le jeune milieu de terrain sénégalais a paraphé un contrat de 5 ans avec le FC Famalicao, soit jusqu’en 2030.

Un autre jeune talent qui quitte le championnat sénégalais pour l’Europe. Lamine Bèye, le talentueux milieu de terrain de l’AJEL de Rufisque a rejoint le club portugais, le FC Famalicao. Un transfert que la formation portugaise a officialisé ce mercredi via ses canaux, soit jusqu’en 2030.

Un nouveau chapitre dans la carrière de l’ancien joueur de la RS Yoff, l’une des grandes révélations de la saison 2024-2025.

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