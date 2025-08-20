Dans un match référence depuis le début de leur compétition, les Lions ont sorti le Nigeria ce mercredi soir en quart de finale de l’Afrobasket Angola 2025. Les hommes de DeSagana ont battu les Tigers par (91-75).

Les Lions ont répondu présents dans le rendez-vous qui les confrontait au Nigeria ce mercredi en quarts de finale de l’Afrobasket Angola 2025. Le Sénégal, plus inspiré que lors des premières sorties dans ce tournoi, a sorti une belle performance contre les Tigers. Les hommes de DeSagana ont dominé leurs adversaires de bout en bout (30 à 18 au 2e quart temps et 23 à 13 au 3e quart temps).

Le match réussi des Lions s’est aussi illustré au niveau de la défense où Ibrahima Fall Faye, Ibou Dianko Badji et Moustapha Diop ont dégoûté les Nigérians. Les trois géants sénégalais ont repris à eux trois 24 rebonds (9 rebonds défensifs pour Ibou Fall Faye, 5 rebonds dont 4 défensifs pour Badji et 10 rebonds dont 7 défensifs pour Moustapha Diop) dans ce match, une contribution qui a motivé et contribué à a belle victoire du Sénégal (91-75) face aux Tigers.

Les Lions feront donc face au Mali en demi-finale de cette Afrobasket Angola 2025. Les Aigles ont sorti ce mercredi la Côte d’Ivoire au bout des prolongations (102-96). Le rendez-vous contre le Mali se jouera samedi prochain à partir de 18h00 Gmt.

#AfroBasket2025🏀 Nigeria 🇳🇬 75 vs 91 🇸🇳 Sénégal Le Sénégal retrouve le Mali en demi-finale samedi 23 août 2025#wiwsport pic.twitter.com/J21D6S1ybc — wiwsport (@wiwsport) August 20, 2025

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