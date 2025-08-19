Auteur d’une excellente performance en match d’ouverture de la saison contre West Ham, Habib Diarra figure dans le onze type de la 1ère journée de Premier. Le Sénégalais a tapé dans l’œil d’Alan Shearer.

On entendra sans doute parler de lui cette saison en Premier League. Habib Diarra a livré une grosse performance le week-end dernier – lors de la brillante victoire contre West Ham (3-0). Le milieu de terrain sénégalais a ébloui l’ancienne gloire anglaise, Alan Shearer qui l’a inscrit dans son équipe type de la première journée de Premier League.

Il faut dire que cette prestation est dans la logique d’une bonne présaison avec Sunderland que Diarra a rejoint cet été. L’ancien Strasbourgeois sera très suivi pour sa première saison en Angleterre.

Sunderland have three representatives in @alanshearer’s first Team of the Week for 2025/26 😅 ➡️ https://t.co/PdRvbkWckh pic.twitter.com/q0VtJn70Hj — Premier League (@premierleague) August 19, 2025

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