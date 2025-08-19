Franc a rayé Balla Gaye de la liste de ses potentiels adversaires pour la saison prochaine. Le lieutenant de Modou Lô a déclaré qu’il ne souhaitait pas “tirer sur un cadavre”.

Pour lui Balla Gaye 2 n’est plus que l’ombre de lui même et une confrontation avec lui ne serait qu’une formalité. Sûr de ses forces comme toujours l’invincible lutteur des parcelles assainies dit ainsi vouloir un combat de gladiateurs pour sa prochaine descente dans l’arène. Un duel contre le Géant du Baol serait ainsi plus attractif selon le Ndiago Or.

“La lutte est mon métier et j’affronterai n’importe quel adversaire qu’on me proposera si évidement mon staff est d’accord. Balla Gaye 2 ? On ne tire pas sur un cadavre c’est ce que j’avais dit et je le maintien aujourd’hui (…) Je veux un combat oú je serai l’outsider. Un choc qui lorsqu’il sera ficelé, les gens diront que je n’ai aucune de gagner. Que ce soit Tapha Tine ou un autre je suis prêt” a-t-il fait savoir.

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