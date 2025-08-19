Eumeu Séne a donné des éclaircissements quant à son avenir dans l’arène. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger a affirmé qu’il allait poursuivre sa carrière malgré la promesse qu’il avait faite avant son combat contre Franc.

C’était sans doute l’une des questions les plus attendues du dernier face à face entre Franc et Eumeu Séne et l’ancien roi des arènes a eu le mérite d’être cash là-dessus. Alors qu’il avait ouvertement déclaré qu’il allait ranger son nguimb si Franc le battait, Eumeu Séne a expliqué que tout cela n’était que pour faire le Show et donner plus d’enjeu à ce combat.

“C’est vrai que j’avais dit cela. Mais c’était seulement pour faire le show. Et après que j’ai dit cela le staff s’est réuni pour me remettre sur le droit chemin car j’avais fait une erreur de communication (…) Mais ce qui est sûr c’est qu’au moment où je disais ça, j’étais sûr que Franc ne pouvait pas me battre” a-t-il expliqué.

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