Les Lions locaux affrontent le Soudan ce mardi à Zanzibar pour la dernière journée du groupe D. La victoire leur permettrait de terminer en tête, mais même en cas de match nul ou de défaite, plusieurs issues restent possibles.

Ce mardi 19 août 2025, le Sénégal retrouve le Soudan à l’Amaan Stadium de Zanzibar pour la dernière journée du groupe D du CHAN 2025, tandis que le Nigéria affrontera le Congo à Dar es Salaam à la même heure. Après deux journées, le Soudan et le Sénégal comptent chacun quatre points, mais le Soudan bénéficie d’une meilleure différence de buts avec quatre buts inscrits de plus que concédés, contre un but seulement pour le Sénégal. Le Congo totalise deux points et le Nigéria zéro point, avec une différence de buts négative de cinq.

Pour le Sénégal, plusieurs issues sont possibles selon le résultat contre le Soudan. En cas de victoire, les Lions locaux totaliseraient sept points et termineraient en tête du groupe, ce qui leur permettrait d’affronter l’Algérie, deuxieme du groupe C, en quarts de finale. Si le match se termine par un nul, le Sénégal resterait à cinq points et passerait en deuxième position derrière le Soudan grâce à la différence de buts. Dans ce cas, les Lions locaux croiseraient l’Ouganda, l’un des pays hôtes du tournoi.

Maintenant, si le Sénégal perd contre le Soudan, le classement dépendra du résultat du Congo face au Nigéria. Si le Congo bat le Nigéria, il totalisera cinq points et passera devant le Sénégal, entraînant ainsi l’élimination des Lions locaux. En revanche, si le Congo fait match nul ou perd contre le Nigéria, le Sénégal restera qualifié en tant que deuxième du groupe, derrière le Soudan, et affrontera l’Ouganda en quarts de finale. Le Nigéria, avec zéro point, est déjà éliminé et ne pourra pas modifier cette situation.

Voici le classement à l’issu de la deuxieme journée du groupe D

Soudan – 4 points (+4) Sénégal – 4 points (+1) Congo – 2 points (0) Nigéria – 0 point (-5)

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