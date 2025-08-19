Ce mardi à 17h GMT, les Lions locaux du Sénégal affrontent le Soudan à l’Amaan Stadium de Zanzibar dans un match décisif pour la qualification en quarts de finale du CHAN 2025 Avec quatre points chacun, les deux équipes se disputent la première place du groupe et la qualification pour le prochain tour

Pour cette rencontre, le sélectionneur Souleymane Diallo a opté pour un système en 4-4-2 et a procédé à deux changements dans le onze de départ par rapport à la dernière rencontre. En défense, El Hadji Sembène remplace le capitaine Baye Assane Ciss. Au milieu de terrain, Moussa Cissé occupe le rôle de sentinelle tandis que les ailiers Libasse Gueye et Oumar Ba apportent amplitude et soutien offensif. En attaque, Pape Abasse Badji est préferé à Serigne Moctar Koité. Le joueur de Génération Foot est aligné aux côtés de Christian Gomis pour former le duo offensif chargé de conclure les actions initiées depuis les côtés et le milieu de terrain.

Voici le Onze des Lions Locaux contre le Soudan

Gardien : Marc Philips Diouf (n°16)

Défenseurs : El Hadji Sembène (n°15), Seyni Mbaye Ndiaye (n°2), Daouda Ba (n°22), J. Layousse Samb (n°13)

: El Hadji Sembène (n°15), Seyni Mbaye Ndiaye (n°2), Daouda Ba (n°22), J. Layousse Samb (n°13) Milieux : Moussa Cissé (n°6), Mbaye Yaya Ly (n°17), Pape Abasse Badji (n°10)

: Moussa Cissé (n°6), Mbaye Yaya Ly (n°17), Pape Abasse Badji (n°10) Attaquants : Ameth Niang (n°21), Libasse Gueye (n°7), Christian Gomis (n°9)

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