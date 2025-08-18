Après leur combat disputé le 3 août dernier, Eumeu Sène (Tay Shinger) et Franc (Jambaar Wrestling Academy) vont se retrouver ce lundi pour leur dernier face à face.

C’est la dernière partie du contrat qui sera honorée ce lundi soir entre Eumeu Sène, Franc et le promoteur Mansour Ba. Après leur confrontation qui s’était soldée par une victoire de Franc, les deux lutteurs reviendront sur leur performance du 3 août dernier avant d’aborder les perspectives de leurs carrières respectives.

Indiscutable désormais dans le cercle des VIP, Franc à une boulevard devant lui et peut affronter n’importe quel lutteur avec comme objectif de continuer à préserver son invincibilité (15 victoire en 15 combats). Quant à Eumeu Sène qui avait laissé entendre qu’il arrêterait sa carrière en cas de défaite devant le “Ndiago Or”, son avenir reste en suspens.

Ce lundi soir (21 heures), il a ainsi l’occasion d’éclairer la lanterne des sénégalais à ce propos. Par ailleurs outre les deux lutteurs, Mansour Ba aura également à répondre des accusations faites par certains supporters d’Eumeu Sène qui ont souligné son “impartialité” le jour du combat.

Wiwsport.com