C’est un très grand événement auquel ont assisté les supporters du Partizan Belgrade, ce lundi 18 août. Lors du match de Championnat face au FK IMT Belgrade, Demba Seck a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis une éternité. L’ailier sénégalais a même très particulièrement brillé lors de cette large victoire (5-1).

Toutes les séries ont une fin, et celle de Demba Seck a enfin trouvé son épilogue. Sur une étonnante voie de garage en Italie, où il a connu pas moins de quatre clubs sur ces cinq dernières saisons, l’ailier international sénégalais a fait le choix, lors de ce mercato estival, de rejoindre le Championnat de Serbie avec la ferme intention d’y relancer une carrière à l’arrêt. Et le moins que l’on puisse dire est que le joueur de 24 ans suit parfaitement son chemin vers la rédemption.

Seck retrouve de la confiance et monte en puissance

Il faut dire que pour un joueur en très grande difficulté, rejoindre une formation telle que le Partizan Belgrade, un historique du football serbe, plutôt régulier dans les Coupes d’Europe, paraissait comme une opportunité immanquable. Surtout, le natif de Guédiawaye peut y compter sur la confiance de son entraîneur. Passeur décisif lors de sa deuxième apparition, face à l’AEK Larnaka au premier tour préliminaire de Ligue Europa, Seck est progressivement monté en puissance.

Sans pour autant totalement crever l’écran, l’ancien joueur du Torino avait su se faire remarquer lors des autres rencontres. Jusqu’à celle de ce lundi 18 août 2025. Titulaire pour la réception du FK IMT Belgrade, il a littéralement excellé dans cette partie. En jambes, il a ouvert le score à la 21e sur une belle frappe placée. Ce but en match officiel, c’est un événement : c’est le premier inscrit par le Sénégalais pour la première fois depuis 1427 jours, soit le 21 septembre 2021, alors qu’il défendait les couleurs de la SPAL, en Serie B italienne. Il restait donc sur une série de 89 matchs sans marquer.

Deux buts, trois passes décisives en huit matchs

Pourtant, Demba Seck ne s’en est pas contenté. Quelques minutes plus tard, à la 28e, il mystifie son adversaire direct avant de conclure par une nouvelle frappe placée qui trompe le portier adverse. Ceux sont les deux premiers buts de l’ancien de Frosinone et Cantazaro avec le maillot du Partizan Belgrade. Un moment que le principal intéressé a bien savouré. Plutôt proche de son meilleur niveau, Seck s’est même permis de délivrer sa troisième passe décisive en huit matchs, après avoir offert à Milosevic le 3-0 (40e).

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