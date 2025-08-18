Accrochée par le Niger, l’Algérie a validé sa qualification, tandis que l’Ouganda a arraché un nul spectaculaire face à l’Afrique du Sud pour conserver la première place du groupe C.

L’Algérie a validé son billet pour les quarts de finale du CHAN 2025 malgré un match nul face au Niger lors de la dernière journée du groupe C. Opposés à une formation déjà éliminée mais déterminée à quitter la compétition avec honneur, les Fennecs ont largement dominé les débats sans parvenir à trouver la faille. L’équipe de Madjid Bougherra a monopolisé le ballon et installé une pression constante, mais la défense du Mena, bien organisée, a résisté jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce resultat, les Algériens terminent à la deuxième place du groupe avec six points et de se hisser en quarts de finale.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Ouganda et l’Afrique du Sud ont livré un spectacle riche en rebondissements. Déjà leaders avant le coup d’envoi, les Ougandais voulaient assurer la première place tandis que les Bafana Bafana devaient absolument l’emporter pour espérer continuer. Jude Ssemugabi a ouvert le score pour l’Ouganda à la 31e minute mais les Sud-Africains ont réagi après la pause. Ramahlwe Mphahlele a égalisé avant que Thabiso Kutumela ne donne l’avantage, puis Ndabayithethwa Ndlondlo a semblé sceller la victoire sud-africaine à sept minutes de la fin.

C’est alors que l’Ouganda a renversé le scénario dans une fin de match étouffante. Allan Okello a réduit le score sur penalty à la 88e minute avant que Rogers Torach n’arrache l’égalisation à la 90e+6, toujours depuis les onze mètres. Ce nul 3-3 suffit aux Ougandais pour conserver la première place du groupe et accompagner l’Algérie en quarts de finale. L’Afrique du Sud et le Niger quittent la compétition. Les deux qualifiés connaitront leur adversaires demain à l’issue du groupe D, celui du sénégal qui affrontera le Soudan.

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