Révélé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, Sidy Barhama Ndiaye, ailier formé à Diambars, est tout proche de rejoindre Liverpool, selon plusieurs médias anglais et le journaliste Nabil Djellit.

Lors de cette CAN U17 disputée au Maroc, le jeune ailier sénégalais s’est distingué par ses performances de haut niveau. Titulaire au sein de l’équipe dirigée par Pape Ibrahima Faye, il a été l’un des éléments les plus en vue du groupe sénégalais, éliminé en quarts de finale par la Côte d’Ivoire aux tirs au but. Percutant, rapide et vif, Sidy Barhama Ndiaye a posé de nombreux problèmes aux défenses adverses, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Parmi les prétendants, Liverpool aurait pris une longueur d’avance. Le club anglais, connu pour son travail sur le recrutement de jeunes profils prometteurs, aurait trouvé un accord avec l’académie Diambars. Le montant du transfert est estimé à 1 million d’euros, selon plusieurs sources, une information confirmée par Nabil Djellit sur son compte Twitter :

« Liverpool a flashé sur le jeune ailier sénégalais Sidy Barhama Ndiaye. Le transfert est estimé à 1 million d’euros, » peut-on lire sur Twitter. À seulement 15 ans, Sidy Barhama Ndiaye pourrait donc faire un bond important dans sa jeune carrière.

