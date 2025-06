Après la belle victoire du Sénégal face à l’Angleterre (3-1) à Nottingham en amical, El Hadji Ousseynou Diouf, ancien international devenu membre du staff des Lions, a réagi au micro de RFI. Entre fierté et souvenirs de 2002, il revient sur ce moment fort vécu par tout le groupe.

« On a appris de nos erreurs de la Coupe du Monde du Qatar. Moi, je crois que la défaite d’hier fait même plus mal que notre défaite au Qatar », lance-t-il d’emblée, en parlant des Anglais. Et d’expliquer : « Le pourquoi ? Parce que quand, à 1-0, ils marquent, tout le stade était euphorique. On revient, on marque le deuxième, on marque le troisième, et tout le stade se mettait à siffler. Je crois qu’hier, ils ont vécu un moment pas agréable du tout, parce que j’ai été footballeur, je sais comment ça se passe, et je sais comment le public anglais peut être le meilleur fan. Ils peuvent retourner leur veste aussi, comme hier ils l’ont fait », déclare l’ancien joueur de Liverpool, qui savoure ce qu’il considère comme un match pleinement maîtrisé par les Lions : « J’ai vu le Sénégal dominer son sujet de A à Z. C’est la première sélection africaine à battre les Anglais. »

Dans la foulée, le double Ballon d’Or africain évoque la joie d’un groupe de joueurs qui sait ce qu’il est venu chercher : « Vous savez, ce sont des grands professionnels. Ils étaient contents sur le coup parce qu’il fallait qu’ils fassent ce que personne n’a fait. Le Sénégal a l’habitude, on l’a vu en 2002, on l’avait fait, nous leurs aînés, de choquer le monde pour le match d’ouverture. Et hier, on leur a dit : vous aussi, vous pouvez écrire votre propre histoire. C’est le moment de montrer à tout le monde que le football n’est pas anglais, le football est né au Sénégal, pas en Angleterre comme on le dit », ajoute-t-il.

wiwsport.com