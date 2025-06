Un retour en Süper Lig se profile pour Pape Alioune Ndiaye. À 34 ans, le milieu sénégalais pourrait retrouver un visage familier en la personne de Selçuk İnan, entraîneur fraîchement nommé à la tête de Kocaelispor.

D’après les médias turcs, l’ancien international sénégalais est l’une des priorités du technicien turc, avec qui il a partagé le vestiaire à Galatasaray et qu’il a côtoyé à nouveau à Gaziantep FK. Actuellement sous contrat avec Gaziantep pour encore une saison, Badou Ndiaye sort d’un exercice solide avec 29 matchs disputés, 1 but et 3 passes décisives. Son profil expérimenté intéresse vivement Kocaelispor, promu en première division cette saison. Le club souhaite négocier avec Gaziantep pour libérer le joueur, avant de lui proposer un contrat de deux ans.

Passé par l’Académie Aspire et Génération Foot, Ndiaye a lancé sa carrière européenne en Norvège, à Bodø/Glimt, avant de s’imposer en Turquie à Osmanlıspor dès 2015. Il devient une référence en Süper Lig, ce qui lui ouvre les portes de Galatasaray en 2017. Six mois plus tard, il est transféré à Stoke City en Angleterre pour un montant record. Mais la Turquie restera toujours une terre d’accueil. Il revient en prêt à Galatasaray, avant de porter les couleurs de Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor et récemment de Pendikspor.

International sénégalais à 30 reprises, il a participé à la Coupe du monde 2018 en Russie ainsi qu’à plusieurs éditions de la CAN. Joueur de devoir, Badou Ndiaye pourrait être l’un des piliers du projet de Kocaelispor, qui compte bien s’installer durablement dans l’élite du football turc.

wiwsport.com