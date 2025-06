Le jeune international sénégalais Souleymane Commissaire Faye, désigné meilleur joueur et buteur du Championnat Scolaire Africain de la CAF 2024/2025 disputé en avril à Accra, a été invité à participer à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, prévue le 18 janvier 2026 au Maroc, a appris Wiwsport.

Très brillant tout au long du tournoi organisé au Ghana, Souleymane a été l’un des grands artisans du parcours du Sénégal, qui s’est hissé jusqu’en finale avant de s’incliner aux tirs au but face à la Tanzanie. Meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition, le jeune espoir sénégalais a été logiquement récompensé par la Confédération Africaine de Football.

Selon les informations de Wiwsport, le joueur de BeSport Academy a été choisi pour représenter le continent lors de la de la grande finale de la CAN 2025, en tant qu’Enfant Porteur de Ballon. Grâce au soutien de la CAF et de TotalEnergies, cette invitation comprend la prise en charge de son voyage et de son hébergement, ainsi que de celui d’un tuteur légal. Une couverture médiatique est également prévue via les plateformes officielles de la CAF, avec une possible extension de séjour enrichie d’activités spéciales.

wiwsport.com