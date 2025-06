Nouveau joueur d’Al-Duhail, le latéral droit sénégalais a écrit un joli message d’adieu au Real Betis et à ses supporters.

Après quatre saisons passées en Andalousie, Youssouf Sabaly a choisi de prendre d’autres horizons pour la suite de sa carrière. Le latéral droit sénégalais de 32 ans a quitté le Real Betis pour le Qatar afin de s’engager sous les couleurs d’Al-Duhail. Quelques heures après l’annonce de son transfert, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est fendu d’un joli message sur Instagram pour faire ses adieux aux Verdiblancos avec qui il a joué 91 matchs et gagné la Coupe du Roi en 2022.

« Le moment est venu de dire au revoir après quatre années inoubliables dans ce club qui m’a tout donné. Ici, j’ai non seulement grandi en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J’ai découvert une culture magnifique et vécu des moments inoubliables. Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure : coéquipiers, staff technique, employés du club et, bien sûr, les supporters. J’ai ressenti votre soutien à chaque étape. Je pars le cœur rempli de gratitude. Le Betis fera toujours partie de mon histoire. Avec tout mon amour », écrit Sabaly.

