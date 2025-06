On se rapproche du bout du tunnel à Crystal Palace ! Alors que leur saison en Ligue Europa est jusque-là contrainte en raison de la copropriété, les Eagles semblent trouver la bonne formule pour assurer leur participation au prochain exercice de la C3.

Selon les informations de nos confrères de Times, John Textor, propriétaire de 43% du club de Ismaïla Sarr, envisage de vendre sa participation pour que le club anglais puisse participer à la prochaine édition de la Ligue Europa.

Toujours selon Times, repris par Mundo Deportivo, les parts dont Textor serait prêt à céder sont évaluées à 170 millions de livres sterling (199 millions d’euros), et un consortium américain mené par Josh Harris et David Blitzer, actuels propriétaires de 36 % du club, ainsi que Woody Johnson, propriétaire des New York Jets, serait intéressé par son rachat. D’ailleurs, selon la BBC, ils auraient déjà soumis une première offre.

De cette façon, Palace se conformerait au règlement de l’UEFA et pourrait participer à cette compétition. Textor, lors d’une réunion avec l’instance dirigeante à Nyon la semaine dernière, avait déjà proposé de placer ses actions dans un trust, mais l’UEFA lui avait indiqué que le délai était déjà passé et qu’une vente de ses actions semblait donc la solution la plus simple à ce problème.

Nottingham Forest serait le club qui bénéficierait d’une hypothétique exclusion de Palace, et a donc écrit à l’UEFA il y a quelques jours pour exprimer son inquiétude face à la situation actuelle. Nottingham a écrit à l’UEFA pour faire pression afin qu’elle prenne une décision, que l’instance européenne a reportée à la fin du mois.

