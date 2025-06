Issa Sy a été désigné par la FIFA pour arbitrer le premier match du groupe C de la Coupe du Monde des Clubs opposant le Bayern Munich à l’Auckland City, dimanche après-midi (16h00 GMT). Il sera assisté de ses acolytes Djibril Camara et Nouha Bangoura.

La Coupe du Monde des Clubs approche à grand pas. À trois jours du début de la compétition, la FIFA a fait ses premiers choix concernant les arbitres, et des Sénégalais seront sollicités dès le deuxième match de la phase de groupes. En effet, c’est l’arbitre international Issa Sy qui a été désigné pour diriger la première rencontre du groupe C entre le Bayern Munich (Allemagne) et l’Auckland City (Nouvelle-Zélande), ce dimanche (16h00 GMT).

À l’exception de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2023, ce sera la toute première fois de sa carrière que Sy arbitre une rencontre internationale hors de la zone Afrique. Habitué aux compétitions de la CAF, l’homme de 40 ans sera naturellement assisté de ses deux compatriotes Djibril Camara et Nouha Bangoura. Le Libyen Ibrahim Mutaz, lui, sera le quatrième arbitre de ce match qui se jouera au TQL Stadium, à Cincinnati, dans l’Ohio.

