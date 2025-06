C’est en Ligue 1 que Pape Demba Diop va poursuivre sa jeune carrière, après avoir brillé en Belgique, où il a largement contribué à la montée de son équipe en Jupiler Pro League. Formé à Diambars, il a signé une saison solide avec 6 buts et 6 passes décisives. Des performances qui n’ont pas laissé les recruteurs indifférents.

Le milieu sénégalais a en effet été très sollicité, en Turquie, Göztepe le voulait absolument, et en Belgique, l’Union Saint-Gilloise était également sur le coup. Mais c’est Strasbourg qui a su le convaincre, selon les informations du journaliste spécialiste mercato Fabrizio Romano. Il rejoint un club en pleine transformation, intégré au projet BlueCo, qui mise sur la jeunesse et le développement. À Strasbourg, Pape Demba retrouvera un air familier, une communauté sénégalaise bien présente, avec notamment Pape Daouda Dioung arrivé la saison dernière et Habib Diallo, l’un des anciens cadres du club.

🚨🇸🇳 Excl: Strasbourg agree deal to sign 21 year old midfielder Pape Demba Diop from Zulte Waregem.

One more talent to be added for present and future to BlueCo project. pic.twitter.com/637Y6UgkeB

