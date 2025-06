Selon Sacha Tavolieri, le célèbre journaliste belge, Noah Fadiga ne va pas poursuivre l’aventure à La Gantoise. En effet, le défenseur est passe de rejoindre le club grec de l’Aris Salonique pour une durée de trois ans, toujours selon la même source.

Arrivé chez les Buffalos en août 2023, Noah Fadiga devrait rejoindre la formation thessalonicienne pour une durée de 3 ans, à l’en croire Tavolieri. La Gantoise devrait récupérer la somme de 1,5 M€ pour la cession du joueur qui a disputé 31 matchs et inscrit 6 buts lors du dernier exercice.

