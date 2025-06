à l’en croire les informations du célèbre spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le Bayer Leverkusen a réussi à devancer ses concurrents pour signer Abdoulaye Faye. Les champions d’Allemagne 2023-2024 ont trouvé un accord de principe avec le BK Häcken (Suède) pour s’offrir le jeune défenseur sénégalais de 20 ans.

Le joueur formé à Diambars rejoindra la formation allemande dans les prochains jours pour s’inscrire dans leur projet à long terme. À noter que, Abdoulaye Faye était aussi dans le viseur de plusieurs clubs européens venus le superviser récemment notamment le champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven et l’AS Saint-Etienne.

Ce serait une belle signature pour le jeune espoir sénégalais de rejoindre le Bayer Leverkusen, une équipe qui saura accompagner sa progression et mettre en lumière son talent à l’image de Florian Wirtz, Jeremy Frimpong…

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have agreed deal to sign Abdoulaye Faye as new centre back for the future.

20 year old defender from Häcken will join in the next days. 🇸🇳 pic.twitter.com/g3N2PUZyTR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025