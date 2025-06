À moins d’une semaine du coup d’envoi initialement prévu, la Coupe U20 de l’UFOA réunissant les zones A et B est finalement reportée à une date ultérieure.

Prévu du 15 au 30 juin à Prampram, au Ghana, ce tournoi rassemblant treize nations d’Afrique de l’Ouest ne pourra pas se tenir comme prévu, afin de garantir des conditions optimales pour son organisation. Le report a été officialisé ce mardi 10 juin par un communiqué publié par la Fédération ghanéenne de football, sans toutefois préciser la nouvelle date.

Le Sénégal, champion en titre depuis sa victoire en 2019 à Thiès, avait accusé du retard dans sa préparation mais a lancé son regroupement ce lundi en vue du tournoi. Les hommes de Serigne Aliou Dia, éliminés en quart de finale de la dernière CAN U20, sont logés dans le groupe C, aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Bénin et de la Sierra Leone. Ce report offre donc à toutes les équipes, et notamment au Sénégal, un délai supplémentaire pour mieux se préparer à cette échéance.

