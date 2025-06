L’équipe nationale U18 du Sénégal a clôturé sa participation au Tournoi de l’Amitié UEFA par une victoire contre l’Argentine (3-1), ce lundi 10 juin à Nyon, en Suisse. Un succès qui permet aux Lionceaux de terminer la compétition sur une bonne note après une phase de groupes contrastée.

Opposé à l’Argentine pour le match de classement, le Sénégal a d’abord concédé l’ouverture du score sur penalty à la 40e minute. Mais les joueurs de Pape Ibrahima Faye ont su réagir dès la reprise grâce à un but d’Ibrahima Manga (53e). Mamadou Cissé a ensuite permis aux Lionceaux de prendre l’avantage à la 61e minute, avant que Bamba Guèye ne scelle la victoire à la 75e.

Ce résultat vient effacer en partie la déception de la lourde défaite subie face au Portugal (5-2) lors du troisieme match de la phase de groupes. Le tournoi avait pourtant bien commencé pour les Lionceaux, qui s’étaient imposés largement face à l’Uruguay (4-0) lors de leur entrée en lice avant de faire match nul (3-3) contre le Japon. Au terme de cette édition 2025 du Tournoi de l’Amitié UEFA, le Sénégal termine avec un bilan de deux victoires (contre l’Uruguay et l’Argentine) un match nul contre le Japon et une défaite (face au Portugal). Les Lionceaux finissent à la troisième place du groupe B et repartent de Suisse avec une expérience enrichissante sur le plan de la formation et de la compétition internationale.

