C’est un exploit que le Sénégal a signé ce soir en s’imposant 3-1 face à l’Angleterre, sur ses terres. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a salué la performance de ses joueurs et l’état d’esprit remarquable affiché tout au long de la rencontre.

« Je félicite mes joueurs pour l’état d’esprit qu’ils ont eu, ils ont montré qu’ils voulaient gagner ce match », a-t-il lancé d’emblée, avant de souligner la qualité de l’adversaire. « Bravo à cette équipe anglaise qui a aussi montré de belles choses. »

Le Sénégal a en effet bien entamé le match, maîtrisant la possession et s’installant dans le camp adverse. Mais il a fallu faire face à la réalité du haut niveau, les erreurs se paient cash. « Au début du match, on était bien en place, on avait la balle, mais sur une action, ils nous ont montré que c’est une grande équipe de classe mondiale », a reconnu Thiaw.

Malgré ce but encaissé, les Lions n’ont pas baissé les bras. Bien au contraire. « On a su bien revenir comme il faut avec un bon état d’esprit pour égaliser avant la mi-temps. Et être aussi bien en place durant la deuxième mi-temps pour marquer deux buts et remporter ce match. »

Cette victoire, le Sénégal l’avait visée dès son arrivée sur le sol britannique. Une motivation claire, assumée par le sélectionneur. « On voulait vraiment gagner, et quand on est arrivé ici, sur cette belle terre anglaise, terre de football, on voulait faire quelque chose. Et on l’a réussi. »

Pape Bouna Thiaw a tenu à saluer l’ensemble de l’écosystème qui entoure cette sélection. « Bravo aux joueurs, à la Fédération et à l’État pour les moyens fournis afin d’avoir ce genre de match. »

Pour le technicien sénégalais, cette performance n’est pas le fruit du hasard. « Dans le football, il n’y a pas de secret. Il y a un travail qui a été bien fait par les joueurs et un état d’esprit incroyable. »

Face à une nation aussi redoutable que l’Angleterre, l’objectif n’était pas seulement de gagner, mais aussi de préserver une dynamique historique. « Nous, on avait des objectifs : déjà, ne pas perdre notre série de 21 matchs. Il y a eu de très bonnes choses qu’on va garder, d’autres à corriger. »

Lucide, Thiaw sait que le chemin continue et que d’autres défis attendent son équipe. « On continue notre chemin. On a deux matchs importants qui arrivent au mois de septembre, et c’est sur ces matchs qu’on doit se concentrer maintenant. »

Affronter une grande nation comme l’Angleterre offre des enseignements précieux, notamment en vue des échéances à venir. « Jouer contre ces grandes nations permet de se mesurer. Surtout que notre objectif, c’est de se qualifier à la Coupe du monde. On sait qu’on jouera ce genre d’équipes, ce sont des grandes nations de football. »

Avant de clore, le sélectionneur a exprimé sa fierté et son admiration pour ses joueurs.

« Je vais les laisser se reposer, partir en vacances tranquillement parce qu’ils ont beaucoup donné avec un état d’esprit exceptionnel. Je les félicite encore. C’est la victoire d’une équipe, d’un groupe, qui s’est sacrifié et qui a montré de belles choses. Et je pense que ça, on doit le garder, parce que si on veut gagner des matchs de haut niveau, on a besoin de tout le monde. »

Une victoire porteuse d’espoir pour la suite, avec une équipe jeune, solidaire et déterminée à écrire l’histoire du football sénégalais.

