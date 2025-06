Le Sénégal poursuit sa belle réaction à Nottingham ! Après avoir égalisé avant la pause, les Lions ont pris l’avantage face à l’Angleterre à la 62e minute de jeu grâce à Habib Diarra.

Sur une relance parfaitement ajustée de Kalidou Koulibaly depuis la défense, le jeune milieu de Strasbourg a déclenché un appel tranchant dans le dos de la défense anglaise. Servi dans le bon tempo, Diarra s’est montré lucide et efficace en remportant son duel face au gardien pour inscrire son deuxième but en sélection. Le Sénégal mène désormais 2-1 et impose son rythme face à une Angleterre surprise par l’intensité des Lions.

