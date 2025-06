En zone mixte, Lamine Camara a savouré la victoire acquise face à l’Angleterre. Le jeune milieu de terrain a ainsi donné rendez-vous en septembre pour les matchs de qualification à la coupe du monde 2026.

Voilà une victoire qui va redonner confiance aux Lions du Sénégal en vue des prochains matchs de septembre contre le Soudan et la RDC comptant pour les éliminatoires au mondial 2026. En infligeant à l’Angleterre sa première défaite face à une sélection africaine (1-3), la bande à Lamine Camara a signé une grosse performance même si pour le monégasque l’entame de match n’a pas été facile.

« En début de match j’étais un peu en dedans car à Monaco j’ai l’habitude de jouer en position de numero six et là j’ai joué en huit. C’est à moi de m’adapter et c’est vrai que sur le premier but je pouvais faire mieux. Mais ce sont des erreurs qui arrivent et je vais essayer de corriger ça (…) C’était un match test et on l’a réussi. Maintenant l’objectif est de gagner les matchs de septembre » a-t-il expliqué au micro de nos confrères de Taggat.

Pour rappel dans ces qualifications pour le mondial 2026, le Sénégal est deuxième du groupe B à égalité de points avec le Soudan (12) et à une longueur derrière la République Démocratique du Congo.

Wiwsport.com