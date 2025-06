En prélude de la Coupe du monde de Beach hand qui se tiendra du 17 au 22 juin prochain, en Tunisie, la délégation sénégalaise s’envolera ce jeudi 12 juin pour la dernière phase de la préparation de ces joutes.

Alors que le groupe des joueurs et joueuses qui défendront les couleurs du Sénégal au mondial de Beach Hand est connue, la DTN, à travers une missive a fait part de son planning de préparation de la compétition. Les Lionceaux quitteront le sol sénégalais, ce jeudi 12 juin pour rejoindre Hammamet (Tunisie).

Un stage y est prévu avec les staffs pour peaufiner les derniers réglages avec les jeunes. Le coup d’envoi de la compétition étant prévu le 17 juin, les équipes sénégalaises auront donc 5 jours pour finaliser leur préparation en vue de ce qui va être la première participation du Sénégal à une compétition internationale de Beach Handball.

Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe D avec l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay, chez les garçons. Chez les filles, les Lioncelles sont dans le groupe C avec la Tunisie, la Hongrie et le Mexique.

