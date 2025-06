Pape Thiaw va aligner une équipe totalement différente de celle contre l’Irlande. Remis de ses pépins physique, Pape Gueye devrait être préféré à Habib Diarra au milieu de terrain et Krépin Diatta sera titulaire au poste d’arrière droit.

On change totalement une équipe qui fait match nul, c’est aussi, plus ou moins, ça la règle des rencontres amicales. Quatre jours après son 1-1 contre l’Irlande, à Dublin, l’Equipe Nationale du Sénégal défie l’Angleterre, ce mardi soir (18h45GMT) au City Ground de Nottingham, pour un nouveau match amical de grande envergure. Et c’est exactement pour ça que Pape Thiaw va remodeler entièrement son onze titulaire.

Mais le sélectionneur des Lions va faire des choix pas évidents pour en découdre avec les Three Lions. S’il y avait des incertitudes sur sa présence, Pape Alassane Gueye devrait bel et bien tenir sa place pour ce match. Le milieu de terrain de Villarreal devrait être préféré à Habib Diarra. Autre choix fort de Thiaw, ce sera Krépin Diatta plutôt qu’Antoine Mendy au poste de latéral droit, et El Hadji Malick Diouf plutôt que Jakobs à gauche.

La compo probable des Lions contre l’Angleterre

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf – Gana, Pape Gueye, Lamine Camara, I. Sarr, Jackson, Iliman

wiwsport.com