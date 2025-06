Le onze de départ de l’Equipe Nationale du Sénégal est connu. Pour ce match amical contre l’Angleterre à Nottingham (18h45 GMT), Pape Thiaw a aligné une équipe très type. Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf sont titulaires aux postes de latéraux, alors qu’Habib Diarra sera au milieu dans ce 4-3-3.

Il y aura une équipe de gala côté sénégalais pour ce match amical contre l’Angleterre ce mardi soir (18h45 GMT) au City Ground de Nottingham. Après le large turnover effectué contre l’Irlande (1-1), vendredi dernier à Dublin, Pape Bouna Thiaw a dû procéder à neuf changements par rapport à cette rencontre face aux Boys in Green. Resté sur le banc à Dublin, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gana Gueye sont de retour.

Les choix les plus marquants du sélectionneur sont les titularisations des latéraux Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf, préférés à Antoine Mendy et Ismail Jakobs. Bien que rétabli de quelques pépins physiques, Pape Gueye ne sera pas finalement titulaire pour défier les Three Lions. C’est Habib Diarra qui accompagnera Idrissa Gueye et Lamine Camara au milieu. En attaque, pas de surprise avec le trio Ismaila Sarr – Nicolas Jackson – Iliman Ndiaye.

La compo officielle des Lions contre l’Angleterre

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf – Habib Diarra, Gana, Lamine Camara – I. Sarr, Jackson, Iliman

