Á moins de deux mois de son combat contre Balla Gaye 2, Siteu a encore effectué une sortie virulente dans laquelle il n’a pas ménagé son adversaire.

Toujours égal à lui même, Siteu n’a pas mâché ses mots quand il s’agit de s’adresser à ses adversaires. Comme il l’avait fait contre Lac 2 ou encore face au roi des arènes Modou Lô, Moustapha Senghor n’a pas dérogé à la règle pour Balla Gaye 2. Après l’avoir traité de vieux lion, c’est depuis Los Angeles et sur Lutte TV, que le lutteur de Diamageune a sorti l’artillerie lourde laissant entendre que ce combat sera un règlement de compte.

“Mon adversaire savait depuis longtemps qu’on allait s’affronter. C’est pourquoi il a toujours œuvré pour ma défaite lorsque j’affrontais des lutteurs de Guédiawaye comme Mame Balla, Gouy Gui et Sa Thiès. Cette fois-ci c’est lui contre moi et il va payer la dette. Face à moi, Balla Gaye va lutter pendant dix minutes et je lui mettrai une pression qu’il n’a jamais vu. Lac 2 est plus coriace que lui et il a souffert face à moi” a déclaré Siteu qui a traité BG2 de lutteur indiscipliné.

Wiwsport.com