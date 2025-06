De retour au City Ground, ancien antre de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté s’apprête à vivre une rencontre particulière sous le maillot du Sénégal. Le défenseur central des Lions, absent lors du Mondial 2022, entend bien marquer ce match amical face à l’Angleterre, programmé ce mardi 10 juin. Il partage son état d’esprit, entre ambition sportive, émotion personnelle et message à la nation.

Malgré la nature non compétitive du match, Niakhaté rappelle que l’équipe nationale aborde ce rendez-vous avec la même rigueur que les grandes affiches. « On a hâte d’être à ce match-là parce que ce sont des matchs à jouer. On va préparer ce match comme les autres. On va tout donner et, par la même issue, essayer de le remporter. »

Éliminé par l’Angleterre en huitièmes de finale du dernier Mondial, le Sénégal retrouvera ce même adversaire. Niakhaté, qui n’était pas dans le groupe à Doha, préfère se concentrer sur l’évolution collective depuis cet épisode. « C’est vrai que l’une de nos dernières défaites c’était à la Coupe du Monde au Qatar. Je ne pense pas que demain on aura un esprit revanchard. C’est un tout autre match. C’est un match où l’on peut prouver qu’on a évolué dans notre manière de jouer. »

Plusieurs changements ont eu lieu dans l’effectif depuis 2022. Pour Niakhaté, cette rencontre est aussi une vitrine pour les nouveaux et l’occasion de montrer les progrès tactiques de l’équipe. « Il y a de nouveaux joueurs depuis lors. Par exemple, je n’étais pas présent au Mondial. C’est une bonne opportunité de montrer qu’on a évolué, qu’on a grandi, qu’on a évolué que ce soit offensivement, défensivement et tactiquement. Ce sera l’occasion de le montrer que nous sommes en forme. »

Avec la Coupe d’Afrique en ligne de mire et les qualifications pour le prochain Mondial en perspective, affronter un adversaire comme l’Angleterre permet de mieux se situer. « À six mois de la Coupe d’Afrique et un an d’un potentiel Mondial, c’est bien de se confronter à des nations comme ça. On n’a jamais voulu se cacher, on a toujours voulu ces équipes. Demain, c’est une opportunité et j’espère qu’on va pouvoir la saisir en faisant quelque chose de bien, prendre du plaisir avant tout et rendre fiers les Sénégalais. »

Enfin, Niakhaté évoque avec émotion son retour au City Ground, où il a évolué pendant deux saisons, et ses retrouvailles avec son ancien coéquipier Morgan Gibbs-White. « Je suis très content de retrouver Morgan. Mais plus que ça, je suis content de revenir ici, dans ce stade qui a compté pour moi. Je suis resté deux ans ici, j’ai pu réaliser mon rêve de jouer en Premier League à travers ces couleurs. Quand on quitte un club, on espère toujours revenir dans le stade où on a pu évoluer, mais y revenir avec les couleurs du Sénégal, je n’espérais même pas un si beau cadeau. Je suis très content et forcément de revoir Morgan. Il sait très bien l’amour que j’ai pour le Sénégal. Quand j’ai loupé la Coupe du Monde par rapport à ma blessure, il m’a vu souffrir à l’intérieur. Et on a rigolé souvent qu’un jour on allait s’affronter, parce qu’il m’a beaucoup nargué quand l’Angleterre a éliminé le Sénégal. Et aujourd’hui, le destin fait qu’on se retrouve. Mais demain, on sera adversaires pendant 90 minutes et après, on retrouvera notre belle amitié. »

wiwsport.com