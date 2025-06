Pour sa première apparition sous les couleurs de la sélection, Mamadou Lamine Camara a rendu une copie correcte contre l’Irlande ce vendredi lors du match nul des lions à Dublin (1-1). Le milieu de terrain de RS Berkane a été propre devant la défense et s’est montré disponible pour l’équipe.

Noté 5/10 par la rédaction de Wiwsport à l’issue de sa grande première avec l’équipe nationale A, Mamadou Lamine Camara s’est montré discipliné dans l’entrejeu des Lions. Peut-être même un peu trop correct dans la prise d’initiatives et dans ses choix. Connu pour sa palette technique et sa lucidité devant la défense, Mamadou Lamine Camara apporte quelque chose de rare dans l’effectif de Pape Thiaw.

Le récent vainqueur de la Coupe CAF avec RS Berkane apporte de la stabilité et de la maitrise technique devant la défense. Un rôle qui était confié ces dernières années par Nampalys Mendy et qui est très essentiel dans l’animation de jeu des Lions. Avec lui, les sorties de balles, qui font souvent défaut aux Lions, peuvent être résolues grâce à sa maîtrise technique (83% de passes réussies contre l’Irlande) et son calme face à la pression.

D’ailleurs, s’il a été appelé pour la première fois en équipe nationale A, Mamadou Lamine est un poulain du sélectionneur Pape Thiaw, avec qui il a remporté le CHAN 2023. El Thiawito connait bien le joueur, ses qualités et ses manquements. Au milieu de la pléthore de talents qui compose l’entrejeu des Lions, le joueur de la RS Berkane (35 matchs toutes compétitions confondues cette saison) vient apporter une touche particulière. C’est-à-dire, cette capacité à fluidifier le jeu de l’équipe dans une position de sentinelle.

C’est exactement ce que Mamadou Lamine Camara a tenté d’apporter dans son jeu durant les 77 minutes passées sur la pelouse contre l’Irlande. Mais, sachant ce dont il est capable, tout n’a pas été parfait pour cette grande première chez les Lions A. La complicité, les automatismes et la confiance devront être de mise pour retrouver la version top niveau de celui qui se fait appeler “Busquets’’ par ses paires. Il faudra compter avec Mamadou Lamine Camara dans cette Tanière en pleine reconstruction.

