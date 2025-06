À trois mois du choc très attendu contre le Sénégal, la République Démocratique du Congo a fait le plein de confiance ce jeudi 5 juin à Orléans en s’imposant face au Mali (1-0) en match amical. Un but signé Samuel Essende a permis aux Léopards de repartir avec la victoire.

La RDC savait que ce test contre une solide équipe malienne allait en dire long sur son niveau actuel. Et même si les Aigles, privés de plusieurs cadres, ont montré de belles choses, notamment en début de match, ce sont les Congolais qui ont su faire la différence au bon moment. Samuel Essende, l’attaquant d’Augsbourg, a profité d’une rare opportunité pour inscrire son tout premier but en sélection.

Malgré une entame difficile et la sortie prématurée de Bongonda sur blessure, les hommes de Sébastien Desabre ont montré plus de maîtrise en seconde période. Plus organisés et plus agressifs, ils ont su contenir les assauts maliens, même après l’entrée en jeu d’Yves Bissouma. Cette victoire, obtenue, tombe à point nommé pour la RDC qui prépare activement sa rencontre capitale contre le Sénégal en septembre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. « Ce genre de match renforce notre confiance », a déclaré le sélectionneur Desabre. Les Léopards auront une dernière sortie amicale ce dimanche contre Madagascar, avant de profiter d’une pause bien méritée.

wiwsport.com