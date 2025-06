Le sélectionneur des Lions , Pape Thiaw, s’est exprimé à l’issue du match amical entre l’Irlande et le Sénégal, disputé ce vendredi 6 juin à l’Aviva Stadium de Dublin. Un match intense, soldé par un score de 1-1, au cours duquel son équipe a montré deux visages.

« Comme je l’ai dit à la veille du match, ces rencontres servent à corriger et à apporter quelque chose de neuf. On a pu le faire, surtout en seconde période. On a fait les rectifications nécessaires, et cela a payé », a-t-il confié.

Le Sénégal a en effet affiché une meilleure maîtrise après la pause, multipliant les phases offensives malgré un manque de réalisme devant le but. « On a eu des occasions, malheureusement on n’a pas pu les concrétiser. C’était un bon match, et j’encourage mes joueurs. Ils ont fait de belles réactions en deuxième mi-temps, ils ont montré de belles choses. »

Pape Thiaw a également insisté sur l’esprit collectif qui anime son groupe, refusant de mettre en avant des individualités. « Je préfère parler du collectif. Aujourd’hui, on a mis une équipe en place qui, selon nous, pouvait bien faire. Elle l’a fait, surtout en deuxième mi-temps. Chez nous, il n’y a pas de première ou de deuxième équipe, tout le monde est concerné et opérationnel. Le choix était porté sur certains joueurs aujourd’hui, et ils ont montré qu’ils méritaient leur place. »

Interrogé sur la performance de l’Irlande, le technicien sénégalais a salué la qualité de l’adversaire, notamment sur le plan tactique. « C’est une équipe qui propose de belles choses avec un projet de jeu solide et clair. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en première période, notamment avec leurs latéraux très offensifs. On a su rectifier à la reprise et les mettre en difficulté. En tout cas, c’est une belle équipe. »

Le prochain rendez-vous des Lions est prévu face à l’Angleterre, le 10 juin. Ce match constituera une nouvelle étape dans la préparation d’un groupe en construction, mais déjà animé par une volonté collective affirmée.

wiwsport.com