Le Sénégal affronte l’Irlande ce jeudi 6 juin 2025 à l’Aviva Stadium de Dublin, dans le cadre d’un match amical international. Une rencontre aux allures de test grandeur nature pour deux sélections en quête de repères dans leur préparation pour la dernière ligne droite des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Coup d’envoi prévu à 18h45 GMT, les Lions de la Teranga sont de retour. Une première historique : le Sénégal devient la première sélection africaine à jouer dans ce stade emblématique d’Irlande.

Duel de styles, match de préparation

Du côté du Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw aborde cette rencontre avec ambition et pragmatisme. “On est prêt pour jouer ce match. On sait que nous sommes la première équipe africaine à jouer dans ce stade, c’est un privilège”, a-t-il déclaré en conférence de presse. “Les matchs amicaux servent à corriger et essayer des choses. On prépare bien l’Irlande qui est un match important pour la suite.”

L’équipe sénégalaise, classée 19e au classement FIFA, fait face à une équipe irlandaise actuellement 62e. Mais Pape Thiaw ne sous-estime pas l’adversaire : “L’Irlande a un très bon collectif avec des individualités. Le plus important, ce sont les principes de jeu qu’ils mettent en place, surtout leurs animations offensives et défensives. On a travaillé pour faire face à cette équipe.”

L’Irlande prudente, mais respectueuse

Heimir Hallgrímsson, sélectionneur de l’Irlande, s’attend à un défi de taille. “Si vous regardez la CAN, contre une équipe comme le Sénégal, les adversaires doivent toujours jouer en bloc bas. Ils sont donc spécialistes pour trouver des espaces pour jouer en vitesse, avec un troisième homme libre”, a-t-il expliqué.

Impressionné par la régularité des Lions, Hallgrímsson rappelle que le Sénégal n’a connu qu’une seule défaite sur ses 22 derniers matchs, face à l’Algérie (0-1) en amical en septembre 2023. “C’est incroyable pour une équipe nationale de jouer autant de matchs sans perdre”, dit-il. Pour lui, les qualités individuelles du Sénégal sont comparables à celles du Portugal : “Tous leurs joueurs peuvent faire la différence, donc les un contre un seront extrêmement importants.”

Une opposition stratégique

Si le Sénégal cherche à peaufiner son organisation collective et à donner du temps de jeu à de nouveaux profils, ce match servira également à mesurer son niveau face à une formation européenne, dans un contexte proche de celui des qualifications au Mondial.

Les deux équipes ont en ligne de mire une place pour la Coupe du monde 2026. Ce match à Dublin, bien qu’amical, permettra de tester des stratégies, valider des choix et construire une dynamique avant des échéances plus décisives.

wiwsport.com