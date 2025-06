Quatre jours avant de retrouver l’Angleterre pour une autre rencontre amicale d’envergure, les Lions, très remaniés, ont arraché le nul contre l’Irlande (1-1), à Dublin. Peu en vue en attaque et fébriles en défense – à l’image d’Abdoulaye Seck et Ismail Jakobs, en première période, les joueurs de Pape Thiaw ont été beaucoup mieux au retour des vestiaires, sous la houlette d’un excellent Iliman Ndiaye.

YEHVANN DIOUF (6/10) : Pour sa grande première avec les Lions, le gardien du Stade de Reims n’a pas eu un gros travail à faire. Sur le but irlandais, il a réalise d’abord un arrêt phénoménal sur cette tête de Kasey McAteer mais, trahis par sa défense, il ne peut rien faire sur la reprise du milieu de terrain de Leicester. Dès le retour des vestiaires, il assure face à Smallbone. Rassurant dans les airs, sur les sorties et dans les transmissions.

ANTOINE MENDY (3/10) : De la volonté, une grosse activité, notamment en début de rencontre, mais pour cette fois, trop de déchet pour le joueur de l’OGC Nice qui n’a pas réussi à peser sur son côté. Et, souvent, il a été pris par Matt Doherty, à l’image de cette occasion irlandaise en début de seconde période (54e). Parfois généreux sur les phases offensives, il a quand même eu le mérite de réaliser la première occasion nette du Sénégal dans ce match (43e).

ABDOULAYE SECK (3/10) : À l’image de ce qu’il a souvent montré avec son club cette saison, le défenseur du Maccabi Haïfa a pris l’eau. Il n’a pas été le seul joueur sénégalais pas au rendez-vous face aux Irlandais mais force est quand même de reconnaître que Seck aura été en grande difficulté. Il est fautif sur le but de McAteer où il se fait avoir deux fois, d’abord sur la tête de Nathan Collins puis sur la reprise du buteur. Etonnement, il n’a pas été rassurant dans les relances, comme sur celle-ci à la 45e. Et il n’est pas loin d’offrir une occasion à l’Irlande sur cette remise de la tête sur un dégagement de Kelleher (65e). Il a respiré quand le Sénégal a commencé à vraiment attaquer.

ABDOU DIALLO (6/10) : Capitaine des Lions pour la première fois, le défenseur central d’Al-Arabi a réalisé un match à la hauteur. Il n’a jamais été directement mis en danger et a souvent éteint l’incendie quand son compère du soir se mettait à la faute. Surtout, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est distingué sur les longs ballons, à l’image de celle-ci à la 43e qui débouche sur la véritable occasion du Sénégal en première période.

ISMAIL JAKOBS (3/10) : Dans son duel avec El Hadji Malick Diouf pour ce poste de latéral gauche, le joueur de Galatasaray a encore lâché des plumes. Trop tendre, pas assez méchant, il n’a pas énormément apporté en dehors d’un bon centre pour Krépin Diatta en début de seconde période. En première période, les Irlandais ont bien ciblé ses difficultés défensives et n’ont pas arrêté à le harceler dans son couloir. En difficulté dans les uns-contre-uns, il a laissé trop d’espaces. Remplacé à la 85e minute par El Hadji Malick Diouf (non noté).

MAMADOU LAMINE CAMARA (5/10) : Pour sa grande première avec les Lions A, le milieu de terrain de la RS Berkane a alterné le bon et le moins bien. Il ne s’est pas caché, certes, et s’est montré volontaire en apportant toujours des solutions. Toutefois, il n’a pas toujours fait le choix juste ou a manqué de conviction dans ce qu’il a entrepris, même si sa fin de match a été plutôt meilleur. Remplacé à la 77e minute par Cheikh Tidiane Sabaly (non noté).

HABIB DIARRA (4/10) : Le milieu de terrain de Strasbourg n’a pas été à la hauteur du rendez-vous. En première période, il a souvent manqué de spontanéité sur certaines séquences, ce qui a poussé quelques pertes de balles sur des phases offensives qui auraient pu être intéressantes. Il a haussé le niveau en seconde période mais cela n’a pas suffi pour peser dans ce match finalement décevant pour lui.

KREPIN DIATTA (3/10) : Difficile de lui en vouloir alors qu’il retrouvait une position plus offensive avec les Lions pour la première fois depuis belles lurettes. Aligné dans l’entrejeu, le joueur de l’AS Monaco s’est littéralement perdu, il ne savait réellement pas où se placer et n’a apporté presque aucun danger, à l’exception près de ce coup de tête sur un centre de Jakobs en début de seconde période. Remplacé à la 63e minute par Lamine Camara (non noté) qui, comme les autres entrants côté sénégalais, a apporté beaucoup plus.

ABDALLAH SIMA (2/10) : Un match piètre de la part de l’ailier du Stade Brestois. Alors qu’il avait une belle carte à jouer sur cette rencontre, Sima n’a pas réussi à se distinguer et sort une prestation sans relief. Les rares fois qu’il a vu le ballon, il n’en a pas fait bon usage et n’as pas su faire parler de sa vitesse. Remplacé à la 63e minute par Ismaila Sarr (non noté). L’entrée du joueur de Crystal Palace a fait beaucoup de bien, c’est d’ailleurs lui qui égalise pour confirmer sa belle saison en Angleterre et cette réussite retrouvée.

BOULAYE DIA (2,5/10) : Un match pénible pour le numéro 9 des Lions. En dehors de quelques déviations bien senties ou sur cette frappe en pivot repoussée par Kelleher (68e), l’avant-centre de la Lazio n’a pratiquement rien eu à se mettre sous la dent. Il a reçu un traitement spécial de la part de Nathan Collins. Remplacé par Chérif Ndiaye (non noté).

ILIMAN NDIAYE (7/10) : Moins en vue en première période, l’attaquant d’Everton a littéralement sonné la révolte des Lions. Très vite, il a essayé de créer du déséquilibre, même si son rythme n’a pas été suivi, notamment en début de seconde période. Mais au fil des minutes, à la reprise, la mayonnaise a tenu et il a réussi à se trouver avec ses partenaires. Sur cette tête de Krépin Diatta sur la transversale, c’est lui qui décale Jakobs pour le centre. Avec ses dribbles et sa capacité à vite se retourner, il a idéalement servi Lamine Camara qui contraint Kelleher à se déployer. Mais sa plus grande réussite de la soirée restera ce magnifique enchaînement et ce centre vers Chérif Ndiaye dont la frappe emmène le but d’Ismaila Sarr. Un régal !

