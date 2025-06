À 21 ans, Pathé Mboup s’affirme comme l’une des belles révélations de la saison en Ligue 2 française. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 32 matchs sous les couleurs de Pau FC, l’ailier gauche formé à Dakar Sacré-Cœur est aujourd’hui en lice pour le titre de pépite de la saison, une reconnaissance méritée après une belle saison, et un parcours semé d’embûches mais riche d’enseignements.

Pathé Mboup a passé une décennie dans les rangs du club formateur DSC, qu’il considère toujours comme un repère familial et affectif. « C’est comme une maison ici, j’ai passé 10 ans dans ce club. J’ai tous mes copains ici. »

Mais ses débuts professionnels en Europe n’ont pas été simples. « Cela ne s’est pas très bien passé. Parce que j’ai voyagé et je suis revenu en raison de problèmes administratifs. J’en ai tiré une bonne expérience parce qu’à partir de cet obstacle, j’ai compris que le mental est très important. Il faut avoir un bon mental pour faire face aux défis du quotidien. »

Après ce premier revers, il rejoint la réserve du Standard de Liege, l’aventure en Europe commence. Il poursuit son apprentissage dans la réserve de l’Olympique Lyonnais, où il dispute 20 matchs pour 8 buts. Un passage concluant qui lui ouvre la voie vers Molenbeek, d’abord en prêt, puis en transfert définitif. En Belgique, il continue sa progression avec 19 matchs, 2 buts et 2 passes décisives.

Mais c’est en juillet dernier, à Pau, que Pathé Mboup trouve véritablement son équilibre. Très vite intégré, il explose dès sa première saison. En novembre, il est doublement récompensé : joueur du mois pour wiwsport et pépite du mois en Ligue 2. « C’est une bonne saison parce que je me suis senti en famille. Le club m’a bien accueilli, je me suis senti à la maison. Et l’épanouissement a fait que j’ai fait une bonne saison. J’avoue que c’était dur au début, mais tellement j’ai été bien entouré, épaulé, que tout s’est bien passé finalement. »

Sa régularité, sa percussion sur le flanc gauche et sa justesse dans les derniers mètres font de lui un atout majeur de Pau FC, qui s’appuie sur lui pour construire l’avenir. Sa nomination parmi les meilleures révélations de la saison n’est donc pas une surprise, mais une suite logique à son travail acharné. « Cela fait énormément plaisir d’être nommé. C’est le travail de toute l’équipe qui m’a soutenu, aidé et propulsé. J’appelle tous les Sénégalais à voter pour moi, comme ça le trophée va revenir à un joueur sénégalais. »

Il partage cette nomination avec un autre jeune talent sénégalais, mais ne laisse aucune place à la rivalité. « C’est un pote, on se parle tout le temps. On va gérer ça (rires). »

Concentré sur ses objectifs, Pathé Mboup garde aussi un œil sur la sélection nationale. S’il n’a pas encore été appelé, il suit de près les performances de ses compatriotes, comme Idrissa Gueye, récemment convoqué.

« Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses en sélection. Si on l’a convoqué, c’est parce qu’il est bon. Il faut donc qu’il se concentre et donne le meilleur de lui-même. »

Quant à lui, il garde la tête froide et le cœur ouvert. « Mon heure viendra », lâche-t-il avec un large sourire.

Avec son humilité, sa lucidité et sa progression constante, Pathé Mboup est plus qu’une pépite : c’est un talent construit, prêt à éclore au plus haut niveau. Le Sénégal peut déjà se réjouir.

