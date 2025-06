A la veille du match amical face à l’Irlande, ce vendredi soir à l’Aviva Stadium de Dublin (18h45 GMT), sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s’est présenté en conférence de presse.

Quel est l’état d’esprit de l’équipe avant ce match ?

Ça se passe très bien dans l’équipe. L’ambiance est bonne, l’état d’esprit également. On est prêt pour jouer ce match. On sait qu’on est la première équipe africaine à jouer dans ce stade (Aviva Stadium), c’est un privilège. On fera tout pour faire une bonne opposition et remporter ce match.

Comment évaluez-vous l’équipe d’Irlande ?

On s’est beaucoup plus basé sur le collectif irlandais. On sait que c’est un bon collectif, mais ils ont aussi de belles individualités. Le plus important, pour nous, ce sont les principes de jeu qu’il faudra mettre en place, s’occuper de leurs animations offensives et défensives. L’Irlande est une très belle formation. On travaille pour en toute circonstance. On ne sait pas comment l’Irlande viendra. On est prêt et préparé à toute éventualité.

Après ce match contre l’Irlande, le Sénégal va jouer contre l’Angleterre…

C’est possible qu’on ait des oppositions similaires. Les matchs amicaux consistent à corriger et à essayer des choses. On prépare bien l’Irlande, c’est un match important pour nous, parce que ça peut nous servir pour la suite. Ensuite on verra comment se procéder contre l’Angleterre.

Plusieurs joueurs sénégalais ont fait une belle fin de saison…

Il faut les féliciter, ils ont bien terminé leur saison, et il y en a beaucoup qui ont gagné un trophée. Ça permet d’arriver en sélection en pleine confiance. On va construire une équipe pour ce match contre l’Irlande, après on verra pour la suite. En tout cas, tous les joueurs sont disponibles.

