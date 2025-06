Le Big 5 européen représente les ligues les plus compétitives et lucratives au monde, attirant les meilleurs talents mondiaux grâce à des salaires élevés, des infrastructures avancées et une exposition médiatique importante. Ces ligues sont perçues comme le sommet du football européen, où les joueurs de haut potentiel, souvent issus de pays en développement comme le Sénégal, cherchent à briller.

Une étude de l’Observatoire du football a fait le point sur les clubs formateurs des joueurs qui évoluent dans les 5 plus grands championnats européens. Le pays de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Papiss Demba Cissé… ne se présente plus dans le monde du football mondial. Le Sénégal a aujourd’hui une place de choix parmi les pays ayant fourni le plus de joueurs à l’élite du football européen, au cours de ces 20 dernières années.

De 2005 à nos jours, le Sénégal a en effet, produit 99 joueurs qui ont évolué dans les clubs des 5 plus grands championnats européens. Près d’une centaine de joueurs formés au Sénégal ont côtoyé la crème de la crème du football mondial. Ce nombre de talents qui est différent des centaines de footballeurs qui quittent le pays pour aller à l’étranger, est issu de 34 clubs sénégalais entre Diambars, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, US Ouakam, Jaraaf…

L’expertise sénégalaise au service de la crème du football

Cela démontre de l’expertise de la formation à la base du Sénégal qui occupe ainsi la 17e pays avec le plus de clubs ayant formé des joueurs qui ont évolué dans le Big 5 européen ces vingt dernières années. Et pour la plupart du temps, les joueurs sénégalais débarquent immédiatement dans les clubs de l’élite européenne sans passer par les championnats moins huppés. À titre illustratif, plus de 4.000 matchs ont été joués par ces 99 joueurs sénégalais ces 20 dernières dans le Big 5 européen.

En Afrique, seuls le Ghana (36 clubs) et le Nigeria (35 clubs) dépassent le Sénégal sur le nombre de clubs ayant le plus fourni des joueurs au Big 5 européen. Et encore, ces deux nations sont loin derrière le Sénégal sur le nombre de joueurs issus de ces pays et ayant évolué dans les 5 plus grands championnats européens. Le Ghana compte 58 joueurs ayant évolué dans le 5 majeurs de la saison 2005-2006 à la saison 2024-2025 – le Nigeria en compte 46 sur la même période.

Si le Sénégal compte aujourd’hui plusieurs binationaux dans l’élite du football mondial, l’école sénégalaise s’offre aussi une place de prestige. Les récents résultats des pétites catégories de la sélection nationale en sont une preuve évidente.

À ce jour, les clubs ou académies sénégalais continuent d’assurer ce pont entre les aspirants footballeurs sénégalais et leur rêve européen. Mais pas que, ces clubs assurent aussi le produit fini qui brille sur la scène mondiale comme l’ont fait Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Nicolas Jackson ou encore Ismaïla Sarr en passant par Papiss Demba Cissé…

wiwsport.com