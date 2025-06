Le sélectionneur de l’Irlande, présent en conférence de presse ce jeudi, a naturellement évoqué le match amical contre le Sénégal, qui se jouera à Dublin (18h45 GMT), vendredi soir. Le technicien de 57 ans compare les Lions à la Seleçao du Portugal que les Boys in Green vont affronter en octobre en marge des qualifications pour le Mondial 2026.

Heimir Hallgrímsson avant Irlande – Sénégal : « Évidemment, nous voulons gagner tous nos matchs et nous y allons à chaque fois pour gagner. Nous avons une bonne équipe maintenant et nous allons y aller à fond, c’est sûr. Si vous regardez leurs (le Sénégal) matchs et leur façon de jouer, leur physique massif, j’ajouterais non seulement leur vitesse mais aussi leur puissance en course, ils vous attaquent sans arrêt. Ils cherchent l’espace derrière vous.

« Incroyable de jouer 22 matchs sans perdre »

Si vous regardez la CAN, contre une équipe comme le Sénégal, les adversaires doivent toujours jouer en bloc bas. Ils sont donc spécialistes pour trouver des espaces pour jouer en vitesse, avec un troisième homme libre. Notre défense sera donc mise à rude épreuve dans ce match s’ils jouent comme ils le font souvent. Lors de leurs 22 derniers matchs, ils n’ont pas perdu, c’est incroyable pour une équipe nationale de jouer 22 matchs sans perdre. Ils ont perdu contre l’Algérie (0-1 en amical en septembre 2023), mais avant cela encore, c’était neuf matchs sans défaite.

Les qualités individuelles du Sénégal sont similaires à celles du Portugal, tous leurs joueurs peuvent vous faire mal. Donc les un contre un seront extrêmement importants. Tout va un peu plus vite, quand il faut défendre, et c’est un bon pas en avant. Si nous sommes prêts (contre le Sénégal), ce sera une bonne préparation pour la Hongrie et le Portugal. C’est une adversité différente, ils cherchent des espaces derrière vous, ce qui est rare en Europe. Normalement, il y a quelques passes avant que les équipes ne jouent derrière l’adversaire, mais c’est un aspect que nous devons examiner et améliorer. »

🗣️ Heimir Hallgrímsson, sélectionneur de l’Irlande sur les qualités du Sénégal en conférence de presse avant match …#wiwsport pic.twitter.com/QGEM3jsaMv — wiwsport (@wiwsport) June 5, 2025

wiwsport.com