Déjà sacré meilleur entraîneur de la saison 2023-2024 au Sénégal après avoir guidé Teungueth FC vers un nouveau sacre en Ligue 1, Cheikh Gueye est à nouveau nominé, cette fois dans le championnat béninois. Le technicien sénégalais figure parmi les entraîneurs nominés pour le prestigieux Trophée SICA FÔ du meilleur coach de la saison 2024-2025 dans le championnat professionnel du Bénin, la Ligue Pro.

Arrivé à l’été 2024 sur le banc de Loto-Popo FC, l’un des clubs phares du football béninois, Gueye a rapidement imposé sa patte tactique. Pour sa première expérience à l’étranger, il a permis à son équipe de terminer à la 3e place de la poule A avec 57 points, soit seulement cinq longueurs derrière le champion Dadjè FC (62 pts). Un bilan remarquable qui reflète une régularité dans les résultats et une solidité défensive impressionnante (seulement 19 buts encaissés en 22 matchs).

Cette performance lui vaut une place parmi les six techniciens finalistes du Trophée SICA FÔ, aux côtés de :

Yaya Koné (Dadjè FC), champion en titre,

Maurice Gueye (Cavalier FC),

Mathias Deguenon (Sobemap FC),

Victor Zvunka, entraîneur français expérimenté du Coton FC,

et Abdel Oyekale, à la tête des mythiques Dragons FC de l’Ouémé.

Ancien entraîneur du Stade de Mbour, du Jaraaf de Dakar et de Teungueth FC, Cheikh Gueye a presque tout remporté dans le football sénégalais : Championnat, Coupe du Sénégal, et Coupe de la Ligue. À 45 ans, il représente une nouvelle génération d’entraîneurs africains ambitieux et méthodiques, tournés vers l’international.

Le verdict final sera rendu lors de la soirée de gala des Trophées SICA FÔ, programmée le samedi 14 juin 2025 au Majestic Cadjèhoun à Cotonou. Un événement majeur qui célèbre l’excellence dans le football béninois, avec la présence attendue de figures emblématiques du sport africain, de dirigeants de clubs, et de représentants de la Fédération béninoise de football (FBF).

Cheikh Gueye pourrait devenir le premier technicien sénégalais à remporter cette distinction, confirmant ainsi la qualité de l’école sénégalaise d’entraîneurs et le rayonnement croissant du football sénégalais sur le continent.

wiwsport.com