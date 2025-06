Ce mercredi 4 juin à Nyon, l’équipe nationale U18 du Sénégal a livré un match à rebondissements face au Japon pour la deuxième journée du Tournoi de l’Amitié de l’UEFA.

Menés 2-0 après 23 minutes, les Lionceaux ont trouvé les ressources pour revenir et s’imposer finalement aux tirs au but (3-1), après un nul (3-3) dans le temps réglementaire.

C’est Yafaye Kandé qui a relancé les siens en marquant le premier but sénégalais, avant que le Japon ne creuse à nouveau l’écart avant la pause (3-1 à la mi-temps).

En seconde période, le Sénégal est revenu avec plus d’intensité. Mbaye Cissé réduit le score, puis Mame Mory Sy égalise à la 63e minute, confirmant la réaction d’orgueil des Lionceaux. Le score en restera là jusqu’au coup de sifflet final. Comme le stipule le règlement du tournoi, un match nul est suivi d’une séance de tirs au but. Et dans cet exercice, le Sénégal s’est montré impérial. Le gardien Vincent Gomis s’est illustré avec trois arrêts, permettant à son équipe de remporter la séance 3-1.

Les Lionceaux vont poursuivent leur belle aventure dans ce tournoi international ce samedi 7 juin 2025 à 14h30 GMT, où ils affronteront le Portugal lors de la deuxième journée du groupe. Cette rencontre se déroulera au Centre sportif de Colovray à Nyon, en Suisse.

wiwsport.com