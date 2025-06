Ce mercredi 4 juin, l’équipe nationale U18 du Sénégal affronte le Japon dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi de l’Amitié de l’UEFA. Le coup d’envoi est prévu à 14 h 00 GMT à Nyon, en Suisse.

Pour sa première participation à ce tournoi international, le Sénégal, seule nation africaine invitée, a réussi une entrée remarquée. Les Lionceaux se sont imposés avec autorité face à l’Uruguay (4-0), grâce à un doublé de Mame Mody Sy et des réalisations d’Ismaïla Manga et de Mbaye Cissé. Une victoire qui place la sélection dirigée par Ibrahima Faye en première position du groupe B.

Le Japon, de son côté, a été tenu en échec par le Portugal lors de la première journée (1-1), avant de s’incliner aux tirs au but (4-3), et va être le prochain adversaire des hommes de Pape Ibrahima Faye. Le Sénégal partage son groupe avec le Japon, le Portugal et l’Uruguay. Le tournoi, qui se joue du 1er au 10 juin à Nyon, réunit huit sélections U18 : le Sénégal, le Japon, le Portugal, l’Uruguay, la France, l’Argentine, l’Australie et les États-Unis.

wiwsport.com