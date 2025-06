Arrivé en février, l’attaquant sénégalais va rester à Monza pour les deux prochaines saisons. Malgré la relégation des Biancorossi, l’ancien joueur de la Lazio Rome a réussi à trouver un accord avec les dirigeants pour prolonger son contrat.

« Je me sens bien ici (en Italie) et j’aimerais continuer à jouer ici. Il y a des gens ambitieux qui travaillent à Monza et qui veulent être au sommet, ce qui est un bon signe et c’est important. Je suis heureux ici, j’ai tout ce dont j’ai besoin, je suis détendu, on verra bien ». Dans une récente interview accordée à Sportmediaset, Keïta Baldé Diao ne cachait pas son envie de poursuivre l’aventure chez les Biancorossi. Et l’attaquant sénégalais de 30 ans devrait rester fidèle à eux.

Malgré la relégation de l’AC Monza en Serie B, l’ancien joueur de la Lazio Rome, de l’AS Monaco, de l’Inter Milan, de Cagliari, de la Sampdoria ou encore du Spartak Moscou a accepté l’ailier a accepté une prolongation de contrat de deux ans à Lombardie, soit jusqu’en 2027, annonce La Gazzetta dello Sport. Arrivé en février dernier alors que Monza était déjà condamné, « KBD » a marqué 2 buts en 11 matchs. La saison prochaine sera sa première en Serie B.

wiwsport.com