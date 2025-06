Keita Baldé jouera en Serie B la saison prochaine. L’attaquant sénégalais a officiellement prolongé son contrat avec les Brianzoli malgré la relégations.

Après la Serie A, la Ligue 1, la Premier League russe et LaLiga2 espagnole, Keita Baldé va découvrir la Serie B italienne. Relégué avec l’AC Monza, l’attaquant sénégalais a décidé de continuer l’aventure chez les Brianzoli en prolongeant son contrat jusqu’en 2027.

« L’AC Monza annonce la prolongation du contrat de Keita Balde jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé en Brianza en février dernier, l’attaquant a disputé 11 matchs et inscrit 2 buts sous le maillot rouge et blanc, se distinguant par son talent et sa personnalité sur et en dehors du terrain », précise le club italien dans un communiqué.

